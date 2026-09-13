Арх. Илко Николов: Кореняк пловдивчанин, професионалист
„Различен от кметовете, които е имало в Пловдив през последните 25 години!". Този ще е краткият отговор какъв кмет на града ни ще е арх. Илко Николов....
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„Различен от кметовете, които е имало в Пловдив през последните 25 години!". Този ще е краткият отговор какъв кмет на града ни ще е арх. Илко Николов....
Диалогът с гражданите е основата на успеха на един кмет Румен Кривицки, кандидат на "ПЛОВДИВ УТРЕ" за кмет на район "Централен" Румен Кривицки е соб...
За да са богати съгражданите ми, трябват добри условия за бизнес, казва Радослав Бозуков Радослав Бозуков е кандидат за общински съветник от ПЛОВДИВ...
Ние, кандидатите за кметове и общински съветници от коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ, обичаме града си и няма да го променяме, а ще го развиваме, ще се грижим за...