Всичко за Пловдив Утре

Следете всички новини, анализи и коментари за Пловдив Утре. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Здравеопазване Образование
Да чуем гласа на пловдивчани

Да чуем гласа на пловдивчани

Диалогът с гражданите е основата на успеха на един кмет Румен Кривицки, кандидат на "ПЛОВДИВ УТРЕ" за кмет на район "Централен" Румен Кривицки е соб...

22 октомври | 4:20
0 коментара
3784