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Шабла с нов площад

Шабла с нов площад

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, зам.-областният управител Ивайло Манушев и кметът проф. Райна Бърдарева прерязаха в лентата н...

23 август | 14:05
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