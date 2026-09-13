Не пускат пияни купонджии на площада
Столичани и гостите на града, които искат да посрещнат Нова година на площад "Александър Батенберг", ще трябва да минават през 7 контролни пункта. То...
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Столичани и гостите на града, които искат да посрещнат Нова година на площад "Александър Батенберг", ще трябва да минават през 7 контролни пункта. То...
По заповед на кмета на Благоевград Атанас Камбитов специално сформирана комисия проверява състоянието на съоръженията за игра в детските градини и учи...
Официалната церемония по откриването на спортни площадки и съоръжения в село Струмяни ще се проведе на 14 декември от 10:30 часа на футболния стадион....
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Панчарево" Димитър Сичанов и кандидатът на ГЕРБ за кмет на село Казичене Антон Владимиров, засадиха цветя и дърве...
Градовете в България се конкурират с хубави паркове, градини, пречиствателни станции, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на откриване...
Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, зам.-областният управител Ивайло Манушев и кметът проф. Райна Бърдарева прерязаха в лентата н...
Тази година Слънчевата градина и фонтаните сред любимите места на жителите на Монтана През тази година Монтана грейна с два нови парка и перобразени...
Гражданско недоволство ескалира заради решението на кмета на община Лъки Валентин Симеонов (ДПС) да намали детските площадки в центъра на града, за д...
Откриват новите площадки за игра до Голяма Богородица - празника на града Варна е първият град в страната, който ще реши проблема със старите и опасн...
Центърът за спорт и отдих на открито в парка на Сандански бе завършен. Той е разделен на три зони и е предназначен за деца от 1 до 12 години. Проектът...
240 деца се включиха в коледния спортен празник под мотото "Да подкрепим колективните спортове". Събитието в зала "Арена Армеец" е част от програмата...
Благоевград. 6 са лицензираните площадки в Благоевград, които отговарят на новите законови изисквания за предаване на черни и цветни метали, обявиха о...
Благоевград. 12-те детски площадки в Благоевград са завършени в срок и готови за ползване. 6 от тях са съвсем нови, а останалите 6 са напълно обновен...