Откриват обновения парк „Гези”
Ердоган обвини протестиращите, че пречат на обществения ред в страната
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Ердоган обвини протестиращите, че пречат на обществения ред в страната
Анкара. Новият нестандартен начин на изразяване на граждански протест в подкрепа на каузата за парка „Гези" на площад „Таксим" в Истанбул – „Стоящ ч...
Турските протестиращи ликуват за постигнатото на площад Таксим.