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Ден на траур в Украйна

Ден на траур в Украйна

Киев. В Украйна е ден на траур в памет на десетките загинали по време на протестите. Снощи опозицията и президентът Виктор Янукович се договориха за п...

20 февруари | 8:13
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