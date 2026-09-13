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Да прегърнеш дете с топлина

Да прегърнеш дете с топлина

Тези дни влязох във Фейсбук и попаднах на едно клипче - компилация от различни истории, в които хора помагат на други, както и на животни в нужда. Нак...

07 февруари | 10:00
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