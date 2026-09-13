Откраднаха ни гайдата, пазим кошницата
Станко Киров бе вписан в националната система „Живи човешки съкровища" за 2024 година
Следете всички новини, анализи и коментари за Плетене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Станко Киров бе вписан в националната система „Живи човешки съкровища" за 2024 година
Работата с прежди стимулира развитието на умения и творческия потенциал
Още преди 30 години бе доказано, че плетеното е от едно от най-полезните хобита
Жегите това лято пълнят с планинари курорта Банско. Наплив на любители на планината и преходите в гората отчитат хотелиери в града под Тодорка. Повече...
Тези дни влязох във Фейсбук и попаднах на едно клипче - компилация от различни истории, в които хора помагат на други, както и на животни в нужда. Нак...
Плетачки между 3 и 73 години се включиха в международната инициатива на американката Даниел Ландес 15 майсторки на ръчните плетива се събраха в Р...
Благоевград. В някои населени места в Пиринския край се пази жива традицията да се кичат с мартеници и домашните животни, и земеделските сечива. Затов...