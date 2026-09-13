60-килограмова плескавица за фестивала в Лесковац
Елизабет Тейлър била фен на балканската скара Над 60-килограмова плескавица ще е една от атракциите за посетителите на традиционния фестивал на сръбс...
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Елизабет Тейлър била фен на балканската скара Над 60-килограмова плескавица ще е една от атракциите за посетителите на традиционния фестивал на сръбс...
Лесковац. Над 5000 българи ще посетят фестивала на плескавицата в съседна Сърбия. За 25-а поредна година събитието се провежда от 24 до 31 август в Ле...
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