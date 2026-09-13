Пълна изненада. Стана ясно на какво миришат мумиите
Повечето от тях са с дървесен аромат
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Повечето от тях са с дървесен аромат
Дихателната система е сред най-потърпевшите при микотична инфекция. Тя често е причина за появата на астма
Плесен изяжда тракийските стенописи
Гъбата Коджи е страхотна заради потенциала да даде сладост и да подобри вкуса, твърдят експерти
Учени проучиха гъбичката Aspergillus, която уврежда белия дроб
Eднa oт нaй-гoлeмитe oпacнocти пpи пoлeтитe в ĸocмoca e paдиaциoннoтo oблъчвaнe
Плесен унищожава ценни стенописи в катедралния храм "Въведение Богородично" в Благоевград. Църквата, която миналата година отбеляза своята 170-годишни...
Плесен унищожава ценни стенописи в катедралния храм "Въведение Богородично" в Благоевград. Църквата, която миналата година отбеляза своята 170-годишни...
Забраняват на избите да добавят вода и захар в гроздовите напитки