Шокиращо разкритие! Чиновник от Външно спънал освобождаването на моряците ни
Спасяването на българите бе национална кауза, заяви Елена Йончева
Следете всички новини, анализи и коментари за Плен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спасяването на българите бе национална кауза, заяви Елена Йончева
Зад всеки освободен има човешка история
Българите са в добро състояние
Японската фирма и корабособственикът са виновниците в цялата тази история
Говори Славчо Велков
След повече от три месеца в плен екипажът на кораба „Руен” вече е на свобода
Продължават преговорите за освобождаване на нашенците
МВнР изяснява всички обстоятелства относно танкера „Сентръл парк“
Прокуратурата започва проверка
Нахим Лакрауи - един от брюкселските атентатори, е разпознат от бивши френски заложници. Те са били държани в плен в Сирия през 2013 и 2014 г. - споре...
Японският журналист Джумпей Ясуда, за когото се смята, че е бил отвлечен в Сирия, е пленен от "Ал Кайда". Това става ясно от видеозапис, разпространен...
Лидерът на "Ислямска държава" Абу Бакр ал-Багдади изнасилвал многократно американката Кайла Мюлер, която почина в плен на джихадистите, съобщава БГНЕС...
Терористичната групировка "Ислямска държава" е свалила военен самолет на водената от САЩ коалиция срещу джихадистите, предаде Франс прес. "Ислямска д...
САЩ. Още няколко ужасяващи отвличания на деца в САЩ бяха разкрити през последните няколко години. Най-шокираща от историите е тази на Джейси Лий Дъгар...