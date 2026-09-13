Забраниха платената любов за фенове
Едно от любимите занимания на футболните фенове по време на големи първенства ще бъде табу това лято във Франция. Платените сексуслуги вече са забране...
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Едно от любимите занимания на футболните фенове по време на големи първенства ще бъде табу това лято във Франция. Платените сексуслуги вече са забране...
Париж. Френските депутати ще дебатират в петък закон, според който всеки, който плаща за секс, ще бъде глобяван солено с 1500 евро. Към момента в стра...
Шофьор без книжка вози жриците, една от тях е на 17г.