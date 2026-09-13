Пожар във фабрика за пластмаса в Атина
Северната национална магистрала от гръцката столица до град Ламия беше затворена поради лоша видимост
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Северната национална магистрала от гръцката столица до град Ламия беше затворена поради лоша видимост
"Екопак" работи по пилотен проект за събиране на алуминиеви опаковки с ресторанти и дискотеки
72-годишна еколожка събира боклуци в името на децата си
Всеки квадратен километър е замърсен от десетки хиляди химически отпадъци