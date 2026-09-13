Участничка от "Игрите" се подложи на пластични интервенции
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Поредна пластична операция на фолк певицата
Причината - прави се тихомълком
Руската поппримадона Алла Пугачова не прилича на себе си след поредната серия от пластични операции. 66-годишната звезда се е подмладила с повече от н...
Бумът е заради сриването на цените и стремеж да се намери работа