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Алла Пугачова свали 20 години

Алла Пугачова свали 20 години

Руската поппримадона Алла Пугачова не прилича на себе си след поредната серия от пластични операции. 66-годишната звезда се е подмладила с повече от н...

14 декември | 23:05
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