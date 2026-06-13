Хванаха военен с марихуана по време на смяна
Военен беше арестуван с марихуана по време на работа. 26-годишният мъж е хванат преди два дни на портала във военноморска база Атия край Бургас. При п...
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Военен беше арестуван с марихуана по време на работа. 26-годишният мъж е хванат преди два дни на портала във военноморска база Атия край Бургас. При п...