Спряха пети блок на АЕЦ "Козлодуй" по план
На 11 април в 02:05 часа пети блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за планов годишен ремонт, информираха от пресцентъра на компанията. В периода на престоя...
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На 11 април в 02:05 часа пети блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за планов годишен ремонт, информираха от пресцентъра на компанията. В периода на престоя...