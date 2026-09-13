Отложиха представянето на плана "Орешарски"
София. За след парламентарната ваканция бе отложено представянето на плана за действие през 2013 година на Пламен Орешарски. "Бяхме се разбрали минис...
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София. За след парламентарната ваканция бе отложено представянето на плана за действие през 2013 година на Пламен Орешарски. "Бяхме се разбрали минис...
Политическата криза се отразява на бизнес климата
Кандидатът на БСП предупреждава хората да не чакат бързи резултати
София. Възрастните хора ще се радват на по-високи пенсии от 2014 година. Възстановяване на швейцарското правило за индексиране на пенсиите от 2014 год...
София. Номинираният за министър-председател от Коалиция за България Пламен Орешарски част от програмата си, която се концентрира на стабилизация на и...
"Стандарт" ще предложи различни мнения за плана "Орешарски", както стана популярна програмата за управление на бъдещия експертен кабинет, предлаган от...
Европа ще плаща стажа на специалисти до 29 години
София. Планът „Орешарски" е базиран върху ресурсите, с които разполага държавата. Новият кабинет трябва да направи „категорична ревизия" на бюджета. Т...
Готвят Йотова за дипломат номер 1