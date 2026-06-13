Скандалът трещи! Нов ЗАПИС за проценти на кмета Коцев
Твърди се, че е продължение на първия
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Твърди се, че е продължение на първия
Бизнесдамата потвърди, че записът с Коцев е истински
Арестуваният кмет на Варна разговаря с бизнесдамата Пламенка Димитрова
По думите й е имало много уточняващи срещи и редица разговори с кмета на Варна