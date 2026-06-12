Кубинец удря рамо на "Локо"
Ако спортът ни търси примери за динамична клубна дейност, то безспорен такъв е "Локомотив". Само за две години работа боксьорите от "Надежда" вече са...
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Ако спортът ни търси примери за динамична клубна дейност, то безспорен такъв е "Локомотив". Само за две години работа боксьорите от "Надежда" вече са...