Нов изпит за водачите, хванати пияни и с дрога
Чакат ги и страшните листовки
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Чакат ги и страшните листовки
Има обаче текстове в Наказателния кодекс, които трябва да бъдат поправени
Актьорът изрази възмущението си
Каквои са предложенията, поставени на масата на днешното национално съвещание на МВР
Калин Стоянов изрази и подкрепа за предложение тол камерите по пътищата да започнат да засичат средната скорост на автомобилите
Интересен коментар за нравите в родното общество
Данни генерирани от Автоматизираната информационна система
Ръстът е през август, който е месецът на отпуските
Краков, който има около 800 000 жители, е приел 9,4 милиона туристи през 2023 г.
Данни на МВР
В Бургас са много доволни
Колко са заловените днес
зашеметяваща статистика бе обявена днес
Какви са числата?
Пиян уби в катастрофа 7-годишната си дъщеря
два инцидента в София
Това заявяват от Европейския център за транспортни политики
Заловени са от Пътна полиция през годината
Двамата служители на реда от Велико Търново вече са в ареста
Шест от тях са установени с употреба на алкохол от 0.80 до 2.51, а други шест са с криминални прояви за кражби и икономически престъпления