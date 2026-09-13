Всичко за Питър Динклидж

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В цифри: Питър Динклидж

В цифри: Питър Динклидж

Няма по-наплашени зрители от феновете на "Игра на тронове". Те постоянно се страхуват, че в кървавия сериал края си може да срещне Питър Динклидж, к...

15 април | 7:10
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