Още холивудски звезди идват в България
Кевин Бейкън и Тирион от „Игра на тронове“ снимат у нас "Токсичният отмъстител"
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Кевин Бейкън и Тирион от „Игра на тронове“ снимат у нас "Токсичният отмъстител"
Само една сцена оцеляла от първоначалните снимки
Всеки от тях е по 60 или по 80 минути
Няма по-наплашени зрители от феновете на "Игра на тронове". Те постоянно се страхуват, че в кървавия сериал края си може да срещне Питър Динклидж, к...