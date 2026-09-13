Питагор измислил как да не се препива
Чашата е създадена, за да напомня на последователите му за важността на умереността в пиенето на алкохол
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Чашата е създадена, за да напомня на последователите му за важността на умереността в пиенето на алкохол
Отборът на частната математическа гимназия „Питагор" спечели зимния турнир на училищата, работещи по програмата на ФК „Лъвчета". Тимът, воден от трень...
София. "Ако инвестираме в иновации, в добавена стойност, ако създаваме собствени продукти, като ги патентоваме, ако ги продаваме на света със собс...