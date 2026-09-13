Кметове на война срещу автоджигити
Все повече катастрофи в Пиринския край са причинени от неправоспособни шофьори. Голяма част от джигитите карат мощни мотори и коли. Най-много се гази...
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Все повече катастрофи в Пиринския край са причинени от неправоспособни шофьори. Голяма част от джигитите карат мощни мотори и коли. Най-много се гази...
Финансови санкции за шофьорите на автобуси, ако не пускат парното отопление, за да пестят от гориво. „Тарикати не търпим. Най-важно за комфорта на пъ...
В Пиринския край през изминалия уикенд са заловени петима пияни шофьори. Срещу тях са образувани бързи производства за престъпление по чл. 343Б, ал. 1...
Търговци започнаха да обикалят селата в Пиринския край в търсене на евтини агнета. Прекупвачите най-често спират във високопланинските селища, които с...
Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и водач на листата за депутати в Благоевградска област Цветан Цветанов ще бъде на обиколка днес в Пиринския край. С...
Благоевград. Мирът сред клира в Пиринския край бе взривен от Видинския митрополит Дометиан, който оглави овдовялата Неврокопска епархия след кончината...