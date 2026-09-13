Нагазиха Нинова.Пирински с предупреждение за нощта
Не БСП е силна, управляващите са слаби, обяви Янаки Стоилов
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Не БСП е силна, управляващите са слаби, обяви Янаки Стоилов
Ново мобилно приложение помага на туристите да се ориентират в Пирин. Продуктът е разработен в рамките на проекта за „Устойчиво управление на Национал...
Георги Пирински защити тезата, че финансовите инструменти трябва да бъдат създавани и използвани по най-добрия начин, така че да допринасят за постига...