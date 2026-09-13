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Всеки ученик с пин код

Всеки ученик с пин код

Безплатни учебници и за гимназиите, МОН почва битка с ранните бракове Всеки ученик ще има индивидуален образователен номер. Това става ясно от план н...

22 април | 21:40
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