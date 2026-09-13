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Кои цифри трябва да се избягват
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Кои цифри трябва да се избягват
Британска компания представи ПИН код от емотикони като алтернатива на традиционните четирицифрени ПИН кодове, които използваме за достъп до банковите...
Безплатни учебници и за гимназиите, МОН почва битка с ранните бракове Всеки ученик ще има индивидуален образователен номер. Това става ясно от план н...
Кеймбридж. Учени от университета Кеймбридж са развили метод за разкриване на пин-кодовете на приложения за смартфони. Това става чрез прослушване на з...