Пилотите масово крият депресия
Френските следователи прекратиха издирването на телата в Алпите, където миналия месец се разби самолет на "Джърмануингс" и загинаха всичките 150 души...
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Френските следователи прекратиха издирването на телата в Алпите, където миналия месец се разби самолет на "Джърмануингс" и загинаха всичките 150 души...
Клип с втория пилот Андреас Лубиц, за който се смята, че умишлено е свалил "Еърбъс А320" на Germanlings, бе публикувано в интернет пространството. От...