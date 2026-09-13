Пиленца по левче на птичия пазар в Кърджали. Ето по колко върви петелът
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С какво се занимават хората със синя кръв
Те не могат да бъдат заразени с коронавирус
В резултат на инцидента няма пострадали хора
Милиардерът изпраща 100 000 пернати на фермери в Африка и Латинска Америка Милиардерът филантроп Бил Гейтс обяви, че ще дари 100 000 пилета на бедни...
Пловдив. Откриха 17 кашона с пилета, заразени със салмонела, в търговската мрежа на Пловдив, предаде БГНЕС. Това стана при проверка на регионалната ин...
Монтана. 3000 пилета са изгорели в нощта срещу събота в стопанска постройка в местността „Либията", съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана....
Битка за пазара на Ирак може да е в основата на скандала, смятат от бранша
Хонконг. Хонконгските власти съобщиха днес, че стартират операция за умъртвяване на 20 хил. пилета, след като в партида пилета, внесени от Китай, беше...