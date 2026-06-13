Ветерани пишат до ЕК: Альоша до Пикльото в Брюксел
Паметник на Альоша в Брюксел искат български ветерани от артилерията. Те изпращат до ЕК предложение да се издигнат по целия континент монументи на рус...
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Паметник на Альоша в Брюксел искат български ветерани от артилерията. Те изпращат до ЕК предложение да се издигнат по целия континент монументи на рус...