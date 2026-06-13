Бълок - красавицата на годината
Сандра Бълок е най-красивата жена в света за 2015-а според класация на списание "Пийпъл". "Когато ми съобщиха новината, не повярвах. Успях да кажа сам...
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Сандра Бълок е най-красивата жена в света за 2015-а според класация на списание "Пийпъл". "Когато ми съобщиха новината, не повярвах. Успях да кажа сам...