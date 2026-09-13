Пиетро Паролин се среща с премиера и президента
Днес ватиканският държавен секретар Пиетро Паролин ще се срещне с премиера Бойко Борисов и президента Росен Плевнелиев. Това ще се случи в рамките на ...
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Днес ватиканският държавен секретар Пиетро Паролин ще се срещне с премиера Бойко Борисов и президента Росен Плевнелиев. Това ще се случи в рамките на ...
Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин освети катедралния храм "Успение Богородично" на Католическата апостолическа екзархия в София....
Дясната ръка на папата е безкомпромисен за гей браковете Сблъсъкът с Уго Чавес е първото изпитание за Пиетро Паролин Когато на 31 август 2013 г папа...
Държавният секретар на Ватикана и най-приближен сътрудник на папата кардинал Пиетро Паролин пристига в София. Той ще кацне в събота вечерта у нас. В н...