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Пореден български клуб е попаднал на мушката на пишман бизнесмени от Италия. Става въпрос за Пиетро Белардели и негови партньори, които имат апетити к...
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Пореден български клуб е попаднал на мушката на пишман бизнесмени от Италия. Става въпрос за Пиетро Белардели и негови партньори, които имат апетити к...
Пиетро Белардели постави сериозна пречка пред опитите да се възроди "Спартак" (Вн). Италианецът претендира да му бъдат изплатени 80 000 евро. Той зап...