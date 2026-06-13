Всичко за Пиетро Белардели

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Удариха "Спартак" с Е80 000

Удариха "Спартак" с Е80 000

Пиетро Белардели постави сериозна пречка пред опитите да се възроди "Спартак" (Вн). Италианецът претендира да му бъдат изплатени 80 000 евро. Той зап...

15 април | 19:25
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