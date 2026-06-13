Още един топ рапър под ножа! Обвинения в сексуално насилие над дете
Джей Зи нарече обвиненията „толкова отвратителни по своята същност"
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Джей Зи нарече обвиненията „толкова отвратителни по своята същност"
Дизайнерката завела дело във Върховния съд на Лос Анджелис
Той продължава да се опитва да възпрепятства разследването на федералното правителство
Свързват принцовете с този скандален рапър
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