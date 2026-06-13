Казанлъчанка спечели конкурса за шеф на старозагорската екоинспекция
Казанлъчанката Петя Папазова е победител в проведения конкурс за директор на регионалната инспекция по околна среда и води. Това съобщиха от Министерс...
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Казанлъчанката Петя Папазова е победител в проведения конкурс за директор на регионалната инспекция по околна среда и води. Това съобщиха от Министерс...