Стойчев дава пари на Цвети и Гришо
София. Звездите на родния ни тенис Григор Димитров и Цветана Пиронкова ще бъдат подпомогнати с държавни средства. Това съобщи Петър Стойчев. Спортният...
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София. Звездите на родния ни тенис Григор Димитров и Цветана Пиронкова ще бъдат подпомогнати с държавни средства. Това съобщи Петър Стойчев. Спортният...
София. Министърут на младежта и спорта Петър Стойчев обясни в предаването „Тази сутрин" по bTV, че в основата на спора между президента на федерацият...
70 000 лв. са много за 5 момичета, категоричен е министърът