Отиде си голяма актриса. Андрей Слабаков потъна в скръб
Кина Дашева е втората съпруга на актьора Петър Слабаков
Следете всички новини, анализи и коментари за Петър Слабаков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кина Дашева е втората съпруга на актьора Петър Слабаков
Поклонението ще се състои на 23.03
Андрей и Ернестина поздравиха дъщеря си Йоанна
Вчера бе обявено, че режисоьрът ще е евродепутат, но днес това не е сигурно
Добрич. С прерязването на кинолента с реклама от Андрей Слабаков, кмета на Каварна Цонко Цонев и представител на американска компания отвори врати най...
Добрич. Ново 3D киното, което ще носи името на великия български актьор – Петър Слабаков ще отвори за първи път врати за посетители в неделя в Каварна...
Добрич. Догодина Каварна ще има съвременно модерно 3D кино, което ще носи името на Петър Слабаков и нов модерен ехограф. Това обяви кметът на Каварна...