20% ръст на товарите отчита порт Варна след Нова година
За 53 дни пристанището обработи над 18 400 контейнераНад 12,5 млн. лв. ще инвестираме през 2015 г., казва Петър Сеферов В какво състояние се намира "...
Следете всички новини, анализи и коментари за Петър Сеферов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За 53 дни пристанището обработи над 18 400 контейнераНад 12,5 млн. лв. ще инвестираме през 2015 г., казва Петър Сеферов В какво състояние се намира "...