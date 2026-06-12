Всичко за Петър Сантиров

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Съдът оневини Цонев за подкуп

Съдът оневини Цонев за подкуп

София. Делото за подкуп срещу бившия военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и финансиста Тенчо Попов приключи с окончателното им оправд...

03 февруари | 15:29
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