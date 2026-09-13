Минеков вади "Труд" от сградата на редакцията
Блъсков: За наемане на помещенията сме се явявали на конкурс
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Блъсков: За наемане на помещенията сме се явявали на конкурс
Резултатите от изборите ще са тюрлю гЮвеч
В тези напрегнати дни, в които светът е разтърсен от кървавото посегателство срещу свободата на словото, в България беше направен опит да се заглуши г...
София. Българският медиен съюз излезе с позиция след информациите за заплахите, отправени към главния редактор на в-к „Труд" Петьо Блъсков. Ето позиц...