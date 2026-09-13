Петльовден е. Какво не пипат жените
По това кой първи ще дойде в къщата се гадае какво дете ще се роди
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По това кой първи ще дойде в къщата се гадае какво дете ще се роди
Традициите на 2 февруари са свързани със спасяването на мъжките рожби от кръвния данък, събиран от турците. На трапезата се слага варен петел
Основното обредно действие е коленето на петел във всяка къща, в която има мъжка челяд. Целта е да растат момченцата здрави, да се развиват като истин...
Българските политици не спират да се занимават с това, което не разбират, смята Руслан Йорданов
Най-големият празник на варненското село Голица - Петльовден, на 2 февруари се отлага с една седмица заради тежката зима. Селото сгушено в Балкана на...