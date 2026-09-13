380 хил. лв. иск срещу Петко от Лясковец
380 000 лева е стойността на гражданския иск на роднините на убития спецполицай Емил Шарков, стана ясно на първото съдебно заседание, на което беше да...
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380 000 лева е стойността на гражданския иск на роднините на убития спецполицай Емил Шарков, стана ясно на първото съдебно заседание, на което беше да...
Велико Търново. Майката на стрелеца Петко Петков от Лясковец, Стефанка се завърна в жилището си на разпети петък за пръв път след като къщата й беше а...
Столичен квартал заподозря, че общината му готви Лясковец 2 с откриването на защитено жилище за хора с психични заболявания. Ако не бе случаят с Петко...
Хасково. „По случая „Лясковец" се проверява абсолютно всичко". Това заяви в Хасково главният прокурор Сотир Цацаров. Според него е безпредметно да се...