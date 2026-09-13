Една година след трагедията: Кой е виновен за смъртта на двамата летци
Военновъздушните сили почетоха паметта им
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Военновъздушните сили почетоха паметта им
Двамата "не са се катапултирали, защото са смятали, че самолетът е управляем"
Майор Петко Димитров и ст. лейтенант Венцислав Дункин загубиха живота си на 13 септември
Историята на водещата
Ето ги и тях
Петко Димитров е секретар на Изпълнителното бюро на БСП-София
В началото гледах много скептично на този вирус, призна бизнесменът
Частни терени в кв. Симеоново са превърнати в незаконно сметище
Младите социалисти са готови да се включат като доброволци във възстановявате на дома на героинята
Това се разбра в резултат от питането на общинския съветник от БСП Петко Димитров до кмета Фандъкова
В края на май стана година от оповестяването на края на ремонта на ул. Граф Игнатиев
Общинският съветник от БСП постави 5 въпроса на кмета Фандъкова
Велико Търново. Гл. инсп. Христо Христов, който ръководеше Областната дирекция на МВР във В. Търново до случая в Лясковец, е преназначен за началник с...
Николета Лозанова тиражира новината във Фейсбук Бейбибумът в родния шоубизнес върви с пълна пара. Шампионката по танци Яна дари съпруга си Петко Дим...
Танцьорката Яна се появи в ефектна тъмнолилава рокля, с която събра погледите на партито за рождения ден на любимия си Петко Димитров. Тоалетът беше з...
Петко Димитров, който се води добра партия за жените, не издържал на моногамията и вече изневерявал на любимата Яна Акимова, която открадна от Орлин П...
Стискам му палци и треперя за Петко, призна тв водещата