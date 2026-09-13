Всичко за Петко Димитров

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Яна роди син на Петко

Яна роди син на Петко

Николета Лозанова тиражира новината във Фейсбук Бейбибумът в родния шоубизнес върви с пълна пара. Шампионката по танци Яна дари съпруга си Петко Дим...

19 май | 18:35
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Яна смая с тоалет

Яна смая с тоалет

Танцьорката Яна се появи в ефектна тъмнолилава рокля, с която събра погледите на партито за рождения ден на любимия си Петко Димитров. Тоалетът беше з...

17 август | 15:35
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Петко кръшкал на Яна

Петко кръшкал на Яна

Петко Димитров, който се води добра партия за жените, не издържал на моногамията и вече изневерявал на любимата Яна Акимова, която открадна от Орлин П...

09 август | 21:25
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