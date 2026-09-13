Евтим Милошев посвети прожекция на Петко Бочаров
Героят на Стоян Алексиев заплита интригата през 1982-а
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Героят на Стоян Алексиев заплита интригата през 1982-а
Журналисти, общественици и близки се поклониха пред доайена на българската журналистика "Готов съм за оня свят. Е, разбира се, че още ми се живее, но...
Журналистът Петко Бочаров почина на 97-годишна възраст, съобщи БТА, цитирана от Дарик. Той е роден на 19 февруари 1919 година в София. Завършва Амери...
Журналистът, преминал през три Българии, празнува 95 с нова книга
София. Петко Бочаров е специалният гост днес в предаването 120 минути" по bTV. В навечерието на своята 95-годишнина доайенът на родната журналистика щ...