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Почина Петко Бочаров

Почина Петко Бочаров

Журналистът Петко Бочаров почина на 97-годишна възраст, съобщи БТА, цитирана от Дарик. Той е роден на 19 февруари 1919 година в София. Завършва Амери...

02 март | 9:30
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