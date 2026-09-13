Съдът оправда бившия кмет на Царево
Бившият кмет на Царево Петко Арнаудов бе оправдан по обвинението за длъжностно престъпление и превишаване на правата си, когато е бил начело на община...
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Бившият кмет на Царево Петко Арнаудов бе оправдан по обвинението за длъжностно престъпление и превишаване на правата си, когато е бил начело на община...
София. Одобряването на Петко Арнаудов за директор на държавното горско стопанство в Царево е подготовка за одобрение на общия устройствен план на общи...
Бургас. Флашмоб срещу новоназначения директор на горското стопанство в Царево готвят протестиращи. Призивът е отправен от "Протестна мрежа", група на...