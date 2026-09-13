Избраха Петев за треньор на Босна и Херцеговина
Той ще води отбора в квалификациите за Мондиал 2022
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Той ще води отбора в квалификациите за Мондиал 2022
Решаваме на 4-и януари, обяви вицепрезидентът на федерацията Милорад Софренич
Сергей Якирович е основния конкурент на българина
Българският треньор се задържа начело на тима 8 месеца
Ягелония загуби с 0:4 от Лех
Ягелония надви навън Краковия с 2:1
Ягелония срази 3:0 ЛКС Лодз
Ягелония се изкачи на девето място
Ивайло Петев ще води Ягелония до лятото на 2021
Само за 7 е взета трансферна сума, разкри Павел Колев
Треньор и клуб се разделят по взаимно съгласие
Попето кара Нова година у нас, чака момиче Ивайло Петев призна, че определени хора са се опитвали да му редят състава чрез посредници и се похвали, ч...
Валери Божинов за пореден път прикова прожекторите към себе си. Голаджията на "Партизан" нападна остро селекционерът на националния ни тим Ивайло П...
Притиснат от бойкота на "Литекс", който отказа да пусне 9-имата си футболисти, повикани за контролата на националния отбор с юношеския тим до 21 г., с...
Националния селекционер на България Ивайло Петев не беше в настроение след последния мач на неговите футболисти, въпреки победата над Азербайджан снощ...
Селекционерът на България Ивайло Петев разкри при завръщането в София след фиаското 0:1 от Италия, че е отказал страшна финансова оферта, за да остане...
Дни преди най-важния мач в квалификациите за Евро 2016 срещу Норвегия селекционерът Ивайло Петев заяви, че срещу него има целенасочени и поръчкови мат...
Селекционерът на националния отбор по футбол на България Ивайло Петев извика нападателя Димитър Рангелов към групата от 24 футболисти, които ще се изи...
"Ако бяхме победили, щях да бъда още по-щастлив", заяви селекционерът на националния отбор Ивайло Петев след равния резултат с Италия 2:2 на националн...
Пълна скука, така медиите оттатък Дунав определиха контролата България - Румъния (0:0). Мачът се игра в турския курорт Анталия, а от двата състава лип...