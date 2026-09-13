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Петев повика нови седем

Петев повика нови седем

Притиснат от бойкота на "Литекс", който отказа да пусне 9-имата си футболисти, повикани за контролата на националния отбор с юношеския тим до 21 г., с...

08 ноември | 19:20
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