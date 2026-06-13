Убиец се ядосал на Ибра за неправилно паркиране
Петер Мангс, който излежава доживотна присъда за две убийства, признава в своята автобиография, че е планирал да убие звездата на ПСЖ Златан Ибрахимов...
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Петер Мангс, който излежава доживотна присъда за две убийства, признава в своята автобиография, че е планирал да убие звездата на ПСЖ Златан Ибрахимов...