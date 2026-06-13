До месец присъда за прегазения Петьо
Пловдивският апелативен съд ще се произнесе в законоустановения 30-дневен срок по жалбата на бизнесмена Цветан Пъков, осъден на 4 години затвор, за то...
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Пловдивският апелативен съд ще се произнесе в законоустановения 30-дневен срок по жалбата на бизнесмена Цветан Пъков, осъден на 4 години затвор, за то...
Двама адвокати ще защитават бизнесмена Цветан Пъков, който блъсна с колата си и уби 6-годишно дете (Петьо) в Панагюрище. За скандалния случай се вдигн...