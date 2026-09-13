Пет партии удариха рамо на бюджета
Бюджета за 2016 г. прие парламентът на първо четене вчера. "За" гласуваха 138 депутати, 65 бяха против, а 9 се въздържаха. Подкрепата дойде от ГЕРБ, Р...
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Бюджета за 2016 г. прие парламентът на първо четене вчера. "За" гласуваха 138 депутати, 65 бяха против, а 9 се въздържаха. Подкрепата дойде от ГЕРБ, Р...
Пет партии в парламента гласуваха ратификацията на нов дълг в размер от 8 млрд. евро - ГЕРБ, РБ, ДПС, БДЦ и АБВ. Общо 223 народни представители гласу...
Депутатите от пет партии гласуваха за отпадане на точката за ратификацията на новия заем от 8 млрд. евро за три години, които Министерството на финанс...
София. Най-вероятна е хипотезата за пет партиен парламент. Освен четирите сигурни участника -ГЕРБ, БСП, ДПС и Реформаторският блок, с най- високи шанс...