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5 партии срещу новия заем

5 партии срещу новия заем

Депутатите от пет партии гласуваха за отпадане на точката за ратификацията на новия заем от 8 млрд. евро за три години, които Министерството на финанс...

18 февруари | 9:42
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