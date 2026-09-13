Концерт на православни песнопения събра десетки в София
Поводът бе празникът на св. Йоан Рилски
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Поводът бе празникът на св. Йоан Рилски
Старозагорският митрополит Киприан отслужи Божествена света литургия в Потопената църква
Благоевград. „Рождественски песнопения" ще има в памет на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Натанаил. Организират ги Православният ин...