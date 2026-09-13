Пешо Сумиста защитава адвоката си
Отложиха мегаделото "Килърите" за средата на ноември Подсъдимият по делото "Килърите" Петър Стоянов-Сумиста влезе в ролята на защитник на своя адвока...
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Отложиха мегаделото "Килърите" за средата на ноември Подсъдимият по делото "Килърите" Петър Стоянов-Сумиста влезе в ролята на защитник на своя адвока...
Потвърдиха, че бандата за мокри поръчки се занимавала с екзекуции, палежи и побои Бандата на "Килърите" с лидер Петър Стоянов - Сумиста правилно са п...
Варна. В бивша затворническа столова във Варненския затвор започна мегаделото срещу "Килърите". По делото заседава Варненският апелативен съд по девет...
Варна. При специални мерки за сигурност Петър Сумиста беше доведен от Шумен във варненския окръжен съд, където от два дни се води делото срещу бившия...