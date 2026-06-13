Втори ден търсят течове в Перник
Налага се да се направят изкопи през около 150-200 м в участъка, за да се разбере дали има аварии, или става въпрос за нерегламентирано отклонение
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Налага се да се направят изкопи през около 150-200 м в участъка, за да се разбере дали има аварии, или става въпрос за нерегламентирано отклонение