Новият период на криза в Перник тече от днес
Кризисният щаб в града реши да удължи бедственото положение с 30 дни заради предстоящите дейности по увеличаване на притока на язовир "Студена"
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Кризисният щаб в града реши да удължи бедственото положение с 30 дни заради предстоящите дейности по увеличаване на притока на язовир "Студена"
Причината е кризата с водата