Меган: Кралицата е прекрасна, подари ми перли
Двамата с Хари упражнявали реверанс преди първата среща с Елизабет Втора
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Двамата с Хари упражнявали реверанс преди първата среща с Елизабет Втора
51 100 контрабандни перли, с тегло над 2 кг, 6,9 кг. злато и 2 кг. сребро извади за продан НАП. Те са конфискувани при различни акции на граничения пу...
Във футбола няма гаранции, застрахова се Гонзо "Левски" най-после записа сериозно раздвижване на пазара. "Сините" се похвалиха с три перли. Една от т...