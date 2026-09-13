Пенсионерските клубове в пазарджишко затварят
Поради увеличението на случаите на коронавирус, мерките се затягат
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Поради увеличението на случаите на коронавирус, мерките се затягат
Само за седмица крадци удариха втори пенсионерски клуб. Този път е атакуван този в Благоевград, полицаи работят по случая и по установяването на извър...
Смолян. Пенсионерски клуб в Смолян получи нови носии от смолянския депутат от БСП лява България Дора Янкова. Те са за певческата група към клуб „Орфе...
Разлог. Младеж задигна парите на пенсионерски клуб в Разлог. Кражбата е извършена миналата седмица през нощта на четвъртък срещу петък. Разбита е вход...